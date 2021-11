Feirense vence Académico de Viseu e sobe à vice liderança da II Liga

Em Aveiro, a casa emprestada do conjunto viseense, Steven, aos 57 minutos, e Vargas, aos 66, marcaram os tentos da equipa forasteira, que passou a contar 22 pontos, mais seis do que os viseenses, agora no lote dos quintos classificados.



A primeira metade do encontro mostrou-se equilibrada e sem oportunidades claras de golo, apesar de o Feirense ter tido mais posse de bola e também as melhores aproximações à baliza contrária, assumindo um ligeiro ascendente.



Aos oito minutos, um remate potente de João Paulo de fora da área foi defendido por Gril e, aos 20, num livre à entrada da área, Vargas fez a bola passar um pouco por cima da baliza.



Do lado contrário, destaque para algumas incursões de Luisinho pela direita, mas a defesa da equipa da Feira tapou bem os caminhos para a sua baliza.



O nulo que se verificava ao intervalo foi desfeito pelo Feirense no início da segunda parte, com Steven a cabecear para o fundo da baliza, dando a melhor sequência a um cruzamento da esquerda de João Paulo.



Dez minutos depois, Latyr desmarcou Vargas, que contornou o guarda-redes Gril e fez o segundo golo para os visitantes.



A melhor oportunidade de golo para o Académico de Viseu surgiu já em cima do apito final, com Rentaria a rematar ao ângulo superior esquerdo, para grande defesa de Brígido.