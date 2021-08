Feirense vence em Mafra com golo de Vargas

O único golo da partida surgiu aos 77 minutos, com Vargas a bater Miguel Santos após um lance de contra-ataque da equipa de Santa Maria da Feira. Com este triunfo, o Feirense somou os primeiros três pontos na prova, os mesmos que tem o Mafra, que venceu o Estrela da Amadora na jornada inaugural.



Como é seu hábito, a jogar em casa, o Mafra entrou dominante na partida e rapidamente se destacou nas estatísticas, sobretudo no capítulo da posse de bola.



Depois dos 20 minutos, o Feirense começou a reagir, assumiu o controlo do meio campo e, aos 23 minutos, Vargas deixou o primeiro sinal de perigo. O avançado apareceu isolado frente a Miguel Santos, mas o guarda-redes do Mafra opôs-se com uma defesa atenta.



Os ‘fogaceiros’ estavam definitivamente em perseguição do primeiro golo da tarde e, num livre encostado à linha final, João Paulo atirou direto à baliza e viu Miguel Santos brilhar novamente, numa bola que parecia já ter como destino a festa dos jogadores de Santa Maria da Feira.



O melhor que o Mafra conseguiu até ao intervalo foi mesmo o empate a zero, com Samuel Teles, com um falhanço incrível, e Vargas, com um remate que passou a rasar a trave mafrense, a levarem ao desespero Rui Ferreira, treinador do Feirense.



Na segunda parte inverteram-se os papéis e foi o Mafra a tomar as rédeas do jogo e a dispor das melhores ocasiões de golo, com Okitokandjo e Igor, guarda-redes do Feirense, a travarem um duelo muito particular.



Aos 74 minutos, foi o defesa Bura a pôr à prova os reflexos de Igor, num livre direto que ia aninhar-se no canto da baliza do Feirense, mas que o guarda-redes, com um voo espetacular, acabou por desviar para canto.



O Mafra desperdiçou a oportunidade de se colocar na frente e o Feirense respondeu num lance de contra ataque perfeito. A equipa de Rui Ferreira recuperou a bola a meio-campo, pelo flanco esquerdo aproximou-se da área ‘saloia’ e Vargas surgiu no ‘miolo’ para decidir o jogo, com um remate que ainda embateu em Bura e enganou Miguel Santos.



Jogo no Estádio Municipal de Mafra, em Mafra.



Mafra - Feirense, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Vargas, 77 minutos.



Equipas:



- Mafra: Miguel Santos, Tomás Domingos, Inácio Miguel (Chano, 84), Bura, Pedro Barcelos, Bruno Silva (Kikas, 81), Gui Ferreira, Rodrigo Martins (Pedro Pacheco, 85), Andrezinho (Pedro Lucas, 84), Okitokandjo e Camará (Aparício, 61).



(Suplentes: Filipe Neves, Pedro Pacheco, Lee, Rodrigo Gui, Aparício, Chano, Pedro Lucas, Leandro e Kikas).



Treinador: Ricardo Sousa.



- Feirense: Igor, Diga, Ícaro (Manu, 81), Fábio Espinho (Tiago Dias, 61), Vargas (João Pinto, 80), Zé Ricardo (Jorge Teixeira, 61), Samuel Teles, João Paulo (André Rodrigues, 44), Latyr, Sidney e Bruno.



(Suplentes: Arthur, João Pinto, Manu, André Rodrigues, Jardel, João Oliveira, Jorge Teixeira, Cláudio Silva e Tiago Dias).



Treinador: Rui Ferreira.



Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábio Espinho (23), Zé Ricardo (28), Andrezinho (36), Inácio Miguel (42), Sidney (59), Vargas (72), Ícaro (73), Aparício (82), Bura (85) e Diga (90). Cartão vermelho direto para Kikas (87).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.