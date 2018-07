Feirense vence Leixões e segue na Taça da Liga

Lusa Comentários 29 Jul, 2018, 19:16 / atualizado em 29 Jul, 2018, 19:19 | Futebol Nacional

Edinho deu vantagem ao Feirense com dois golos na fase inicial, aos três e 10 minutos, o Leixões reduziu por Bura, na transformação de uma grande penalidade, aos 13.



Na segunda parte, o Feirense aumentou a diferença no resultado com um golo de Sturgeon, aos 56 minutos. Já em período de compensação, Breitner fixou o resultado em 3-2, marcando para o Leixões, aos 90+4.



Num início de jogo intenso, o Feirense colocou-se na frente do marcador com um golo de Edinho, que na sequência de um canto, cabeceou para o fundo da baliza de Tony, aos três minutos.



Mais eficaz, a equipa comandada por Nuno Manta Santos ampliou a vantagem aos 10 minutos, num lance de contra-ataque concluído por Edinho.



A resposta do Leixões chegou pouco depois, quando Edson Farias derrubou Kukula, com o árbitro Pedro Vilaça a apontar para a marca de grande penalidade. Bura converteu o castigo máximo e reduziu para o Leixões, aos 13.



O Leixões galvanizou-se com o golo e esteve perto de empatar numa jogada individual de Fofori, que com um remate forte e cruzado obrigou Caio Secco a uma intervenção difícil, aos 23 minutos.



Ainda antes do intervalo, Edinho voltou a ser protagonista no ataque do Feirense e quase apontava o terceiro golo no jogo com um cabeceamento ao primeiro poste, mas Tony negou-lhe o golo (37).



Na segunda parte, o Feirense repetiu a entrada forte do primeiro tempo e ampliou a vantagem quando Sturgeon surgiu à entrada da área e, tirando um adversário do caminho, bateu o guarda-redes Tony.



O jogo acabou por baixar de ritmo, mas o Leixões ainda conseguiu reduzir a desvantagem já em período de compensação, com Breitner a bater Caio Secco num remate cruzado.







Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.



Feirense - Leixões, 3-2.



Ao intervalo: 2-1.







Marcadores:



1-0, Edinho, 03 minutos.



2-0, Edinho, 10.



2-1, Bura, 13 (grande penalidade).



3-1, Sturgeon, 56.



3-2, Breitner, 90+4.







Equipas:



- Feirense: Caio Secco, Edson Farias, Bruno Nascimento, Briseño, Vítor Bruno, Babanco, Tiago Silva, Luís Machado, Sturgeon (Zé Pedro, 88), Crivellaro (Cris, 63) e Edinho (João Silva, 71).



(Suplentes: Brígido, Diga, Cris, João Silva, Valência, Zé Pedro e Marco Soares).



Treinador: Nuno Manta Santos.



- Leixões: Tony, Tiago Moreira, Bura, Ricardo Alves, Poloni, Ceitil (Breitner, 46), Ofori (Oudrhiri, 59), Luís Silva, João Rodrigues (Ricardo Barros, 59) , Evandro Brandão e Kukula.



(Suplentes: Fábio Matos, Jorge Silva, Oudrhiri, Breitner, Anthony, Bernardo e Ricardo Barros).



Treinador: Filipe Gouveia.







Árbitro: Pedro Vilaça (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Luís Silva (10), Edson Farias (12), Tiago Moreira (18), Crivellaro (30), Caio Secco (53), Briseño (73) e Oudrhiri (73).



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.