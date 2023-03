Feirense vence Trofense em dia de aniversário (1-0)

Uma grande penalidade convertida por André Rodrigues, aos 05 minutos, ditou o regresso do Feirense aos triunfos no seu estádio, num jogo em que o Trofense sentiu dificuldades para importunar a defesa da equipa de Rui Ferreira.



Com o triunfo, o Feirense ascende provisoriamente ao sexto lugar da II Liga, com 34 pontos, enquanto o Trofense se mantém no 18.º e último posto, com 20 pontos.



O Feirense assegurou a vantagem no marcador bem cedo, aos cinco minutos, quando André Rodrigues foi eficaz numa grande penalidade que castigou um derrube na área de Rúben sobre Jardel.



O Trofense respondeu aos 15 minutos, num cabeceamento de Wesley Tanque, que saiu muito perto do poste da baliza de Igor, aos 15 minutos.



Pouco depois, foi a vez de Pachu criar perigo para o Trofense (17), quando surgiu em boa posição dentro da área para rematar ao lado.



O Trofense intensificou a pressão sobre o Feirense e Wesley voltou a assustar a defesa do Feirense ao cabecear por cima da baliza, aos 33 minutos.



Antes do intervalo, o Feirense esteve perto de ampliar a vantagem, mas o poste da baliza do Trofense evitou o golo a remate de Oche, aos 36 minutos.



A equipa de Jorge Casquilha foi ainda mais audaz na segunda parte, com Mateus (65) e Maga (68) a verem os seus remates defendidos por Igor.



Perto do fim do jogo, Okitokandjo quase empatou para o Trofense, num cabeceamento que saiu ao lado da baliza do Feirense, aos 88 minutos.







Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense-Trofense: 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, André Rodrigues, 05 minutos (grande penalidade).







Equipas:



- Feirense: Igor, Teles, Sidney Lima (João Oliveira, 52), João Pinto, Cláudio Silva, Lucas Santos (Tony, 88), Washington, André Rodrigues (Tavares, 88), João Paulo, Oche (Tiago Dias, 74) e Jardel.



(Suplentes: Rogério, Tony, João Paredes, Zé Vítor, Tavares, João Oliveira, Ronaldo, Brás e Tiago Dias)



Treinador: Rui Ferreira.



- Trofense: Miguel Santos, Tiago Manso, Rúben, Tiago Ferreira, Tiago André, Mateus Sarará, Vasco Rocha (Djalma, 58), Erivaldo (Morim, 58), Pachu (Okitokandjo, 73), Mozino (Maiga, 58) e Wesley Tanque.



(Suplentes: Tiago Silva, André, Daniel Liberal, Simão Martins, Maiga, Okitokandjo, Valente, Djalma e Morim)



Treinador: Jorge Casquilha.







Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Tiago Manso (48), Rúben (65), Mateus Sarará (75) e Jardel (83).



Assistência: cerca de 1700 espetadores.