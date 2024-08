Felgueiras falha na finalização e empata na recepção ao Feirense



Vizela, Braga, 24 ago 2024 (Lusa) – O Felgueiras não foi hoje além de um empate sem golos na receção ao Feirense, equipas ainda sem derrotas na II Liga de futebol, após a terceira jornada, em jogo em que os felgueirenses falharam na finalização.



Os locais foram quase sempre melhores, mas não conseguiram marcar, somando o terceiro empate consecutivo, que lhe valeu a subida provisória ao 11.º lugar, dois pontos atrás do Feirense, com cinco, por agora isolado no segundo lugar.



No regresso a casa, o Felgueiras fez por ser feliz, de forma mais evidente no primeiro tempo, face um Feirense claramente mais na expetativa e que teve o primeiro remate à baliza aos 22 minutos.



O lateral Banguera, com grande vocação ofensiva pelo corredor esquerdo, dominou as estatísticas nos primeiros minutos, mas falhou na finalização, aos três e oito minutos, num retrato perfeito do primeiro tempo.



Os locais mandavam no jogo, conseguiam algumas aproximações, mas ficou evidente que não era o dia de Théo Fonseca, que dispôs de boa oportunidade de cabeça, aos 26 minutos, mas também Vasco Moreira, quando se aventurou na frente, não conseguiu fazer a diferença, como quando tentou colocar a bola à entrada da área, aos 45.



O Feirense tentou chegar-se mais à frente próximo do intervalo, mas somente no segundo tempo logrou levar a bola controlada ao meio campo contrário, sem nunca conseguir verdadeiramente incomodar Bruno Pinto.



O mérito maior dos pupilos de Vítor Martins foi conseguir condicionar as subidas de Banguera e pressionar melhor Vasco Moreira, na zona de construção do Felgueiras, a quem pertenceu, ainda assim, o melhor lance, aos 56 minutos, mas Léo Teixeira, descoberto na esquerda por Landinho, não conseguiu acertar no ‘chapéu’ a João Costa.







Jogo no Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, em Felgueiras.



Felgueiras – Feirense, 0-0.







Equipas:



- Felgueiras: Bruno Pinto, António Eiró, Rui Rampa, Afonso Silva (Julián Bonilla, 46), Edwin Banguera (Pedro Rosas, 83), Vasco Moreira, Landinho, Gabi Pereira (João Santos, 69), Feliz Vaz (Berna, 64), Théo Fonseca e Léo Teixeira (Bruninho, 83).



(Suplentes: Vítor São Bento, Pedro Rosas, Julián Bonilla, David Veiga, Berna, João Santos, Aílson Tavares, Arthur Jr. e Bruninho).



Treinador: Agostinho Bento.



- Feirense: João Costa, Diga, Cristian Tassano, Filipe Almeida, Bruno Silva (Hélder Sá, 75), Washington, Nile John (Henrique Jocú, 58), Jorge Pereira (João Castro, 58), Rúben Alves (Jordan Saint-Louis, 75), Steven Petkov (Leandro Antunes, 64) e Banjaqui.



(Suplentes: Pedro Mateus, Emanuel Fernandes, José Macedo, Hélder Sá, João Castro, Henrique Jocú, Leandro Antunes, Ivo Almeida e Jordan Saint-Louis).



Treinador: Vítor Martins.







Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Afonso Silva (15), Julián Bonilla (47), Steven Petkov (63) e Hélder Sá (90+2).



Assistência: 1.790 espetadores.