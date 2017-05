Felipe pode estar a caminho da Juventus

Mário Aleixo - RTP 24 Mai, 2017, 12:36 | Futebol Nacional

O empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, lidera o processo.



O valor mínimo exigido pelos azuis e brancos era a cláusula de rescisão do central fixada em 50 milhões de euros.



Recorde-se que o FC Porto já tinha acionado a opção de compra dos 25 por cento do passe que estavam na posse do antigo clube do defesa, o Corinthians.



O negócio representará uma entrada importante de dinheiro na SAD dos “dragões”.



À Antena 1, na manhã desta quarta feira, o futebolista de partida para férias, no aeroporto, não abriu o jogo do “dossier transferência” e preferiu dirigir a sua atenção para os elogios ao treinador Nuno Espírito Santo e para as arbitragens que desconcentraram a equipa.