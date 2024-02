Fernando Andrade "pediu desculpa" e caso está entregue à administração do Casa Pia

"Há uma coisa que é certa: perdemos uma opção. Mas a questão importante é que precisamos daqueles que estão agregados ao grupo e quando há uma situação deste cariz, um jogador não está nesse caminho. O jogador já pediu desculpa perante mim e o processo está entregue à administração", esclareceu Pedro Moreira, em conferência de imprensa.



O castigo interno aplicado ao avançado brasileiro, que no passado domingo deixou por sua iniciativa a sessão de treino que antecedeu a receção ao Boavista, constituiu um dos temas em análise na antevisão ao encontro que colocará o Casa Pia ante o Rio Ave, que Pedro Moreira priorizou em relação ao episódio protagonizado pelo brasileiro.



"É curioso que em muitas situações começamos à procura de uma situação de problema, em vez de procurar uma situação de solução. Em relação a isso, já disse que, desde que cheguei, as minhas decisões são tomadas em prol da equipa", sublinhou.



O técnico do Casa Pia espera agora pôr termo a uma série de quatro encontros consecutivos sem vencer que têm condicionado o arranque da segunda volta e que colocam os gansos logo acima dos lugares de despromoção à II Liga portuguesa de futebol.



"Há várias situações em que podemos criar ‘nuances’, até porque o sistema tático é um modelo fixo e as dinâmicas que ele pode criar são outra situação alternativa. O que penso é que todos eles (jogadores) me dão essas possibilidades", declarou.



Pedro Moreira recordou que a equipa deixou uma imagem positiva na última ronda disputada, ante o Boavista, e conta com todas os elementos que tem ao dispor para seguir nessa linha.



"Independentemente de terem jogado no passado ou estarem a jogar no presente, a mensagem que vos passo é que tenho confiança em todos eles", sustentou.



Apesar de o emblema de Pina Manique não ter conseguido voltar às vitórias no seguimento a uma pesada derrota (8-0) frente ao Sporting, Pedro Moreira destacou que "era importante neste último jogo conseguirmos melhorar um pouco a performance".



"Estamos prontos, estamos ambiciosos" garantiu, reconhecendo também que André Lacximicant, 'reforço de inverno' para o ataque, "pode ser opção" para render o ausente Felippe Cardoso.



O brasileiro terá de cumprir castigo por ter sido admoestado com o quinto cartão amarelo e o atacante português poderá ser o seu substituto, tendo escutado palavras de confiança por parte do seu treinador.



Além de Felippe Cardoso, castigado, o Casa Pia ainda não contará com Kiki Silva, que recupera os índices competitivos após uma grave lesão que o afastou por praticamente um ano.



O Casa Pia visita o Rio Ave no domingo, às 15:30, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, em encontro da 21.ª jornada da I Liga, arbitrado por Carlos Macedo, da associação de Braga.