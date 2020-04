Fernando Gomes apresenta Cláudia Santos para o Conselho de Disciplina da FPF

A professora universitária e deputada do PS e agora candidata a liderar o CD da FPF, para o mandato entre 2020 e 2024, foi a primeira presidente da Comissão de Instrução e Inquéritos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), entre 2012 e 2017.



Em declarações à Lusa, Fernando Gomes apontou como “boa prática” que a presidência do CD seja ocupada “apenas durante um mandato”, elogiando a forma “independente e empenhada” como Meirim desempenhou o cargo desde 2016.



“O trabalho que realizou deixa uma marca e fala por si”, rematou Gomes, que, em dezembro de 2019, anunciou a recandidatura à presidência da FPF que ocupa desde 2011.



As eleições federativas estavam previstas para junho, mas ainda não têm data marcada, tendo, no entanto, já sido iniciado o processo de eleição dos delegados para a Assembleia Geral (AG) eletiva.