Fernando Gomes pede aplicação das leis ao futebol

O pedido de audição surgiu depois de um artigo do dirigente a alertar para os efeitos nefastos para o futebol português decorrente de uma “apologia do ódio” e críticas à arbitragem.



Fernando Gomes defendeu, junto dos deputados, que só falta aplicar as leis existentes no futebol para que o mesmo possa viver num clima de normalidade.



Perante a comissão Gomes defendeu que todas as claques devem ser legalizadas. O dirigente está preocupado com a violência e defende alterações à legislação sobre o tema.



Quanto aos programas televisivos em horário nobre Fernando Gomes entende que a Entidade Reguladora da Comunicação deve intervir.



A sessão foi acompanhada pelo jornalista da Antena 1, José Carlos Lopes.