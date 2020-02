Fernando Gomes pede cooperação para combater a manipulação de resultados

Numa intervenção na Conferência de Sensibilização ao Combate à Manipulação Desportiva, realizada na sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, o líder federativo apontou este fenómeno como "" portuguesa e vincou que o desafio vai muito além da salvaguarda da verdade desportiva.".Fernando Gomes fez questão de recordar o trabalho desenvolvido nos últimos anos pela FPF, enumerando a apresentação de legislação sobre combate à corrupção desportiva, que levou a alterações à Lei 50/2007, a colocação do combate ao "match-fixing" como prioridade, a monitorização desde 2016 das provas desportivas nacionais objeto de apostas e a criação de um programa de sensibilização e de um canal direto de denúncia no site do organismo.".A dimensão cada vez maior dos fluxos financeiros movimentados pelas apostas desportivas foi, igualmente, enfatizada pelo líder da FPF, que revelou que em Portugal ascende a 35 milhões de euros por dia e a cerca de 13 mil milhões por ano, verba que seria "suficiente para financiar todo o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde durante um ano" e da qual 80% do dinheiro é proveniente do mercado asiático.

Fernando Gomes alertou ainda para os riscos colocados pelas apostas online ilegais e para o investimento em sociedades desportivas com intuitos não desportivos, frisando que a FPF e as autoridades têm de "alargar competências" de forma a conhecer "a fundo os investidores" no futebol, diferenciando "quem o quer fazer para desenvolver o desporto e quem o quer fazer com intuitos criminosos".