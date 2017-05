Fernando Meira antecipa o jogo da final

O antigo defesa jogou no Vitória Sport Clube de Guimarães e Sport Lisboa e Benfica daí ser uma voz autorizada para antever o jogo entre as suas duas ex-equipas.



Fernando Meira, em declarações à jornalista Cláudia Martins da Antena 1, admitiu que o Benfica entra favorito para o desafio mas longe de estar antecipadamente ganho porque o Vitória fará tudo para contrariar a maior valia da equipa lisboeta.



O ex-central enaltece ainda a qualidade dos treinadores das duas equipas, Rui Vitória e Pedro Martins, classificando valor dos dois do melhor que há no futebol português.



Fernando Meira teve uma carreira preenchida de experiências a nível do futebol internacional tendo passado, entre outros, pelo Zenit de St. Petersburgo, Estugarda, Galatasaray e Saragoça.



Atualmente com 38 anos o defesa destacou-se pela sua polivalência pois para além de jogar a defesa central também atuava com à vontade como médio defensivo.