Fernando Mendes e outro suspeito de agressões na Academia chegaram a tribunal

Os dois homens que foram detidos na quarta-feira à noite em Lisboa, chegaram algemados numa carrinha da unidade especial de polícia, aguardando-se ainda a chegada de outros dois arguidos que foram detidos também na quarta-feira à noite pela unidade de intervenção da GNR.

Os quatro homens deverão ser ouvidos durante a tarde pelo juiz de instrução criminal do tribunal do Barreiro, que decretou a medida de coação de prisão preventiva aos outros 23 detidos na sequência dos incidentes ocorridos na academia de Alcochete no passado dia 15 de maio.

No dia 15 de maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos, jogadores e `staff`.

Na altura a GNR deteve 23 dos atacantes, que acabaram por ficar em prisão preventiva.