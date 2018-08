Fernando Mendes: Sporting ganhou mas precisa de reforços

Mário Aleixo - RTP Comentários 13 Ago, 2018, 12:29 / atualizado em 13 Ago, 2018, 12:29 | Futebol Nacional

O ex-defesa gostou do que viu mas foi mais longe e. ao jornalista David Carvalho, falou dos quatro pontos essenciais que reteve do jogo de abertura do Sporting no campeonato.



Para Fernando Mendes o triunfo foi importante mas as substituições de Acuña por Jovane Cabral e de Nani por Raphinha deram um empurrão decisivo rumo à vitória.





Fulcral também para atingir a vitória foram as exibições de Bruno Fernandes e Bas Dost, pelo que jogaram e os golos que marcaram.Mas o futuro exige mais à equipa leonina e Fernando Mendes considera essencial que o Sporting se reforce com um bom ponta-de-lança. No meio-campo e nas laterais da defesa.Matheus Pereira foi convocado pelo treinador José Peseiro mas ficou de fora dos 18 escolhidos para o jogo. O jovem luso-brasileiro reagiu mal e escolheu as redes sociais para reclamar.Fernando Mendes não gostou e criticou a postura do jogador.Foi assim a estreia do Sporting no campeonato com uma vitória mas alguns reparos.