Filipe Cândido deixa Nacional após permanecer na II Liga

”, revelou Filipe Cândido, que esteve uma época ao serviço do emblema madeirense, no final da reunião com a direção.O Nacional garantiu a manutenção na II Liga ao vencer por 3-2 após reviravolta o Académico de Viseu, depois de uma desvantagem de dois golos na 34.ª e última jornada, terminando em 14.º lugar, com 39 pontos.Além do objetivo cumprido no campeonato, os alvinegros, chegaram até às meias-finais da Taça de Portugal, acabando eliminados pelo Sporting de Braga.O técnico, de 42 anos, que chegou ao Nacional em maio do ano passado, contou com passagens pela Sousense, sub-19 do Paços de Ferreira, Salgueiros, União de Leiria, Mafra, tendo treinado a BSAD antes de rumar à Madeira.O presidente do emblema madeirense deixou “” ao longo da temporada.Rui Alves deixou a porta aberta a um possível regresso, ressalvando que, atualmente, é bom para as duas partes “outro desafio”, adiantando que ainda não tem sucessor para o cargo.