Filipe Rocha deixa comando técnico do Feirense

As duas partes chegaram a um acordo para a rescisão de contrato, numa ligação que se iniciou na época passada, com Filipe Rocha a deixar a equipa no terceiro lugar da prova, quando esta foi interrompida devido à covid-19.Em comunicado, a SAD do Feirense deseja “”.

Filipe Rocha, de 48 anos, foi eleito o melhor treinador de fevereiro da II Liga, mas não resistiu aos maus resultados de março, em que a equipa registou apenas um ponto nos quatro jogos disputados, sendo segunda com 47 pontos, os mesmos que a Académica, terceira, e a 12 do líder, o Estoril Praia.