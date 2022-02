Fim da obrigatoriedade de teste para recintos desportivos

Entre as várias medidas de alívio das restrições face à pandemia anunciadas foi determinado oQuestionada pelos jornalistas, e sem divulgar o calendário de aplicação destas decisões, a ministra da Presidência ressalvou que vai manter-se a obrigatoriedade do uso de máscara nos recintos desportivos ao ar livre.”, explicou.Desde 25 de dezembro de 2021, o acesso a eventos desportivos e culturais estava condicionado à apresentação de teste negativo ao coronavírus, independentemente do número de espetadores.

Até essa altura, desde 27 de novembro, já era obrigatória a apresentação de um teste com resultado negativo ao coronavírus à entrada dos recintos desportivos ao ar livre com capacidade acima de 5.000 espetadores e superior a mil em recinto fechado.