Finais da Taça e da "Champions" sem público

Em comunicado o Governo dá conta da decisão tomada em Conselho de Ministros extraordinário, aprovando uma resolução na qual a realização à porta fechada dos dois eventos desportivos é uma das novas determinações introduzidas.A UEFA já tinha garantido que a "final a oito" da "Champions" seria disputada à porta fechada, no início do mês.", adiantaram, na altura.Uma inédita "final a oito" está marcada para Lisboa, a partir de 12 de agosto, com as equipas a disputarem quartos de final, meias-finais e final na capital portuguesa, entre o Estádio José Alvalade e o Estádio da Luz, que recebe a final em 23 de agosto.

Por seu lado, Coimbra recebe a final da Taça de Portugal, marcada para 1 de agosto, encerrando a época futebolística em Portugal com um duelo entre o FC Porto e o Benfica.