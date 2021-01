Final da Taça de Portugal feminina antecipada para terça-feira

”, lê-se no comunicado da FPF, que acrescenta que “”.O Benfica, detentor do troféu, vai defrontar as bracarenses, finalistas em 2016/17 e 2017/18, na terça-feira, no Estádio Municipal de Aveiro, a partir das 19h45, depois de ter conquistado a primeira edição da Taça da Liga, no mesmo recinto, ao derrotar o Sporting de Braga, por 3-0.

As encarnadas chegaram ao encontro decisivo depois de eliminarem Famalicão, Amora, Torreense e Fiães, enquanto o Sporting de Braga derrotou Estoril Praia, Ovarense, Sporting e Marítimo.