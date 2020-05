Final da Taça de Portugal fora do Jamor

A decisão terá sido tomada, como revela o jornal A Bola desta quarta-feira, depois de conhecidos os requisitos impostos pela Direção-Geral de Saúde na última reunião com a Federação Portuguesa de Futebol.



As diretrizes das entidades oficiais apontam para a realização dos jogos que faltam para a conclusão da época futebolística em estádios mais modernos, com zonas de acesso mais amplas e independentes e, por isso, o Estádio Nacional fica fora do lote de opções.



Como alternativas válidas para a realização da final parecem ganhar espaço no espetro das opções os estádio do Algarve e Aveiro.



Recorde-se que os dois estádios têm recebido nos últimos anos o jogo da Supertaça e parecem cumprir as normas de segurança exigidas.