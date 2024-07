Finn Dicke dá vitória ao Estoril Praia frente ao Atlético

Num jogo de treino realizado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, o médio neerlandês, que transita do plantel da época anterior, marcou o único golo da partida, apontado na segunda parte.O tento de Dicke decidiu a partida, a segunda da pré-temporada dos "canarinhos", que na sexta-feira haviam empatado 0-0 com o Sporting, em Alcochete.O Estoril Praia volta a ter um jogo de preparação no sábado, frente ao Mafra, que disputa a II Liga de futebol.