Fogo de artifício e convívio com adeptos aquece a noite do Estoril Praia

A noite fria que se fez sentir na Amoreira aqueceu depois da derrota (1-0) da Académica diante do Arouca, que consumou automaticamente a subida de divisão dos estorilistas.As celebrações da subida até já podiam ter acontecido nas últimas jornadas, mas os nervos terão pesado um pouco em alguns momentos, com o líder a ceder três empates nos derradeiros três encontros.Depois de uma época de distância, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, equipa e adeptos viveram um momento de fugaz proximidade, com alguns jogadores a subirem à estrutura das bilheteiras por trás das bancadas para poderem ver a euforia dos adeptos e celebrar com eles a promoção.O feito marca o regresso do clube da Linha à elite do futebol português depois de três temporadas no segundo escalão. Com três jornadas por disputar, o Estoril goza também de sete pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Vizela, e pode acrescentar na próxima jornada o título de campeão da II Liga.





Técnico e capitão querem juntar o título à subida



O treinador e o capitão do Estoril Praia, Bruno Pinheiro e Joãozinho, respetivamente, manifestaram a sua alegria pela subida do clube à I Liga de futebol e a ambição de conquistar o título do segundo escalão.



“Sempre tivemos como filosofia que o que fazia a diferença era a qualidade do trabalho e a humildade. Fomos fazendo, fomos ganhando confiança e a subida é mais do que merecida. É uma época muito boa. Vamos jogar para ser campeões, porque os próximos três pontos dão-nos isso. Para ser uma época excelente, gostaríamos de ser campeões”, afirmou o técnico estorilista aos jornalistas.



“Houve muita gente que me disse que não ia conseguir com esta forma de jogar, mas chegámos à conclusão de que valoriza o clube e, sobretudo, valoriza os atletas. É preciso muita coragem. Ouvi muitas críticas, porque é uma forma de jogar que exige muita compreensão pelo jogo”, explicou.



O capitão de equipa seguiu a estratégia do treinador e o único futuro sobre o qual se pronunciou foi até ao final da presente temporada na II Liga: “Em relação à próxima época, não posso falar, porque estamos já a pensar em conquistar o primeiro lugar, seria a cereja em cima do bolo”.



Relembrando as suas próprias palavras de quando chegou ao Estoril, em que defendeu que o emblema pertencia à I Liga, Joãozinho recusou considerar que tenha sido “ansiedade” a adiar a festa nas anteriores jornadas e vincou a convicção de que a equipa iria festejar esta segunda-feira a subida.