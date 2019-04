Folgosa Maia FC, clube onde os pais têm "deveres", acolhe centenas de "pequenos craques"

Lusa Comentários 18 Abr, 2019, 10:38 | Futebol Nacional

"Nós temos um lema principal que é `somos simpáticos` e a partir desse lema tudo se desenvolve. A envolvência entre miúdos, pais, treinadores, equipa, dirigentes é total. Se não fosse não era o Folgosa Maia FC", descreveu à agência Lusa João Nesses, vice-presidente do clube fundado há 81 anos.

O emblema maiato, presidido há 12 anos por José Augusto Azevedo, organiza sexta-feira e sábado o seu 15.º Torneio de Futebol Infantil, um evento por onde se estima que passem cerca de 200 jovens jogadores sub-23 de 10 equipas para, ao longo de dois dias, se disputarem 29 jogos.

Já nas bancadas a organização espera receber milhares de pessoas tendo em conta, disse o vice-presidente, "a participação de clubes de I Liga que trazem sempre muita gente, gostam do espírito do Folgosa e apoiam muito os seus miúdos".

No 15.º Folgosa Cup 2019 vão participar, além do clube anfitrião, o FC Porto, o Vitória de Guimarães, o Moreirense, o Desportivo das Aves, o Boavista, o Paços de Ferreira, o Leixões, o Penafiel e o Gil Vicente.

"Não é fácil organizar um torneio destes com esta qualidade de equipas participantes, mas é importante quer para nós, e para o nosso projeto de formação, quer para o futebol de formação do país. Temos procurado aumentar todos os anos o nível competitivo, mas mantemos o lema, o espírito e o bom acolhimento das pessoas", descreveu João Neves.

Recorde-se o lema é "somos simpáticos" e este é o clube que entrega aos pais e encarregados de educação uma lista de "deveres" quando começa a temporada desportiva.

"Seja o principal fã do seu filho. Ajude o seu filho a concentrar-se na prestação e não no resultado. Não entre no balneário/relvado, durante as sessões de treino, assim como não fale para o seu educando durante a sessão de treino e respetivo jogo. Não utilize gestos ou linguagem abusiva. Não se esqueça que o jogo é para as crianças e não para a glória dos pais" - são alguns dos "deveres" dos pais.

As frases constam de um documento que é distribuído no arranque de mais um "campeonato" pelo coordenador técnico, Amaro Rodrigues, numa reunião que também junta os diretores dos respetivos escalões, um documento que termina com a frase "o futuro começa aqui".

O Folgosa FC tem, atualmente, cerca de 230 atletas de todos os escalões - dos ?minis` [menos de sete anos] aos seniores - a treinar semanalmente em instalações que ficam numa freguesia da Maia que faz fronteira com concelhos como Santo Tirso, Valongo ou Trofa, todos do distrito do Porto.

"Temos um trabalho organizativo complexo, mas que nos orgulha porque estamos num local longe de grandes centros urbanos e ninguém aqui trabalha a tempo inteiro, mas conseguimos provar que os miúdos podem praticar desporto e ser felizes a partir da periferia e num contexto de competitividade saudável", referiu o dirigente.

Os jogos do 15.º Folgosa Cup 2019 começam a disputar-se às 09h00 de sexta-feira e terminam cerca das 20h00 de sábado. Cada equipa leva ao evento entre 20 a 25 jovens jogadores.