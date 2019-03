Folha diz que Portimonense visita Sporting "com ambição" de pontuar

Lusa Comentários 02 Mar, 2019, 14:30 | Futebol Nacional

“Não temos conseguido fazer ultimamente boas exibições, mas da história vivem os museus. No entanto, sinto que a equipa está a crescer novamente, e vamos [a Lisboa] com o intuito de tentar fazer um bom jogo e fazer pontos”, disse o técnico dos algarvios.



António Folha falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Sporting, quarto classificado, com 46 pontos, ao Portimonense, 10.º, com 28, no domingo, às 20:00, no Estádio José Alvalade.



O treinador admitiu que a equipa “está a readaptar-se a um novo jogo, depois das saídas e entradas, criando um sistema” que possa dar mais garantias de estabilidade.



“As coisas estão a encaminhar-se, não no que diz respeito aos resultados, mas no poder jogar outra vez com aquela qualidade que tivemos anteriormente, embora não esteja a ser fácil depois das saídas de peças importantes”, sublinhou.



Folha assegurou que os algarvios vão defrontar o Sporting, “sabendo que não há jogos fáceis, mas com a confiança de fazer um bom jogo, acreditando que a equipa possa ser competente e sem medo de perder”.



“Face ao poderio do adversário, naturalmente que iremos passar mais tempo sem bola, mas teremos de ser competentes e tapar os caminhos da nossa baliza, porque o Sporting, embora não esteja a atravessar um bom momento, é uma equipa recheada de grandes jogadores internacionais e que nos vai dificultar”, indicou.



Folha revelou que para o jogo de domingo não vai poder contar com Jackson Martinez, castigado, e com Dener e Marcelo, ambos lesionados.



O Portimonense atravessa o pior ciclo de resultados desta época, tendo averbado quatro derrotas e um empate nas últimas cinco jornadas, ciclo que o treinador pretende inverter para garantir os pontos que garantam os pontos necessários para assegurar a permanência.