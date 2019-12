Folha espera Portimonense "com coragem" para discutir vitória com o Rio Ave

“Espero que os meus jogadores voltem a estar numa noite de qualidade e coragem, muito predispostos para fazerem as coisas bem de forma a podermos ganhar o jogo”, disse o técnico dos algarvios.



António Folha falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo que opõe o Portimonense, 16.º classificado, com 11 pontos, ao Rio Ave, sexto, com 18, que se disputa na sexta-feira, às 20:30, no Estádio Municipal de Portimão.



O treinador manifestou-se confiante em alcançar um resultado positivo, embora reconheça que o jogo “vai ser muito difícil, entre dois conjuntos de grande valor e com jogadores de qualidade”.



“As duas equipas sabem do valor uma da outra, por isso antevejo um jogo muito difícil diante de uma equipa bem organizada como é o Rio Ave e que, certamente, nos vai criar muitas dificuldades”, sublinhou.



António Folha asseverou que o Portimonense “está confiante em conseguir fazer um bom resultado, porque o objetivo é ganhar jogos e somar pontos”.



“A primeira volta está a ser um pouco difícil, mas estamos confiantes para o futuro e para aquilo que podemos fazer, pois queremos somar o maior número possível de pontos”, destacou.



O treinador disse ainda que para o confronto com o Rio Ave, na sexta-feira, tem todo o plantel disponível, “embora nem todos os jogadores estejam no seu melhor devido a paragens prolongadas devido a lesões”.



“Nem todos estão no seu melhor porque estiveram bastante tempo parados, se estivessem todos no seu melhor a disponibilidade seria maior”, concluiu.