"Football Leak". Diretor da PJ destaca colaboração efetiva e relevante de Rui Pinto

", afirmou o responsável máximo da Judiciária, que está a ser ouvido como testemunha arrolada pela defesa do criador do "Football Leaks" no Tribunal Central Criminal de Lisboa.No depoimento prestado na 41.ª sessão do julgamento, Luís Neves sublinhou que a alteração - "do dia para a noite" - da postura do arguido ocorreu após a fase de instrução do processo, sendo que, até esse momento, havia "posições extremadas" relativamente à atitude das autoridades por uma suposta "complacência".Paralelamente, o diretor nacional da PJ afirmou que "a polícia nunca assumiu qualquer compromisso" no âmbito desta colaboração com Rui Pinto, mas apenas com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), organismo com o qual foram partilhados todos os resultados desse trabalho. No entanto, não deixou de tecer elogios às capacidades e às preocupações de Rui Pinto, sublinhando também as "dificuldades" económicas da sua vida.", frisou, acrescentando: "".





Questionado pelo advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, sobre as possibilidades de reintegração social do arguido, Luís Neves recorreu à sua experiência profissional de quase 30 anos para defender a viabilidade dessas perspetivas e considerou que com as capacidades que o criador do "Football Leaks" possui, "" em instituições públicas ou privadas para evitar ataques informáticos.", vincou.Rui Pinto, de 32 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR), e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada. Este último crime diz respeito à Doyen e foi o que levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto.

O criador do "Football Leaks" encontra-se em liberdade desde 7 de agosto, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária (PJ) e ao seu "sentido crítico", mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.