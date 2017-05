FPF acolhe seminário de de Integridade da UEFA

Lusa 10 Mai, 2017, 19:04 | Futebol Nacional

O evento, que decorre até quinta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, contou com uma intervenção de abertura por parte do diretor-geral da FPF, Tiago Craveiro, que “sublinhou a importância de defender a integridade do desporto contra o fenómeno do ‘match fixing’ e da corrupção desportiva”, aponta a FPF na sua página na internet.



A reunião, na qual participam mais duas dezenas de responsáveis pela integridade de cada federação, serve para uma “troca de informações, experiências, análise de casos e situações”, bem como de “palco de discussões criticas e construtivas e definição de metodologias para um funcionamento íntegro do futebol”.



A realização do seminário internacional, recorda a FPF, constava do programa eleitoral de Fernando Gomes, enquanto candidato à presidência da organização.