FPF associa-se a projeto da ONU que promove Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tornou-se hoje membro do projeto Football For The Goals, uma iniciativa que envolve as Organização das Nações Unidas (ONU) e as federações da modalidade na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).