FPF diz que VAR na II Liga em 2023/24 "não está assegurado"

Em comunicado, o organismo vincou que não haverá videoarbitro, neste segundo escalão, na época que agora vai começar (2022/23), revelando que ainda não foi possível chegar a um acordo financeiro com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) sobre o tema.



"O VAR na II Liga não está assegurado para a época 2023/24 e seguramente não estará implementado a tempo do arranque da época 2022/23. A FPF dispôs-se a pagar 75% necessário, mas até ao momento não foi possível obter a aceitação por parte da LPFP", pode ler-se no comunicado.



Esta posição do organismo federativo, que lembra que as conversações sobre o tema começaram em 06 de maio, surge em resposta às declarações proferidas hoje por Rui Caeiro, diretor executivo da LPFP, sobre o VAR na II liga.



"Estamos a trabalhar no sentido de fazer a implementação (do VAR) já nesta época. Mas uma coisa é segura, em 2023/24, o VAR na II Liga será uma realidade", disse ao início da tarde o dirigente, após uma assembleia-geral da LPFP.



Nessa reunião magna da LFPF, e após votação unânime dos clubes, a Liga decidiu retirar cinco alterações ao regulamento disciplinar das competições que organiza, e que tinham sido alvo de dúvidas por parte do Conselho de Disciplina da Federação.



"As relações institucionais são sempre uma prioridade da LPFP, e os clubes decidiram retirar as cinco normas que estavam incluídas nas alterações regulamentares deste ano, por entenderem que superiores interesses do futebol português se levantavam. Mas este evento não trava o direito dos clubes na autorregulação das suas competições", disse, sobre o tema, Rui Caeiro.



A LPFP não tem dúvidas sobre a legalidade das normas que foram questionadas pela FPF, e que levou à suspensão da última assembleia geral do organismo federativo, mas reconhece que pode haver margem para "melhorar a proposta".