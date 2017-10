FPF e Liga chegam a acordo para vídeo-árbitro até ao final da época 2018/19

Lusa 30 Out, 2017, 17:30 / atualizado em 30 Out, 2017, 17:56 | Futebol Nacional

Tal como na atual época, será a FPF a assumir os custos do processo, indicou em comunicado a LP.

"Temos feito a avaliação permanente da introdução deste projeto. Com algum tempo de antecedência, e planeando já as épocas futuras, tomámos a decisão de assumir os custos de mais um ano de vídeo-árbitro, para permitir a consolidação do projeto e continuar a ajudar os árbitros na sua tomada de decisão", afirmou o presidente da FPF, Fernando Gomes, citado no comunicado.

Fernando Gomes sublinhou ainda que a tecnologia do vídeoárbitro é "um projeto de não retorno".



Após a assinatura do convénio, que decorreu na Cidade do Futebol, também o presidente da Liga, Pedro Proença, saudou o acordo e a implementação do vídeoárbitro.



"Desde a primeira hora que aplaudimos esta decisão (...) Foi uma das primeiras ligas a ter esta tecnologia introduzida nas suas competições e os resultados são extremamente positivos. O passo agora dado é a garantia de que este projeto tem condições de sustentabilidade, para que em 2018/2019 possa prosseguir nas competições profissionais. Temos em primeiro lugar de agradecer à FPF pelo investimento que faz pelos clubes de futebol profissional, mas é também um investimento no futebol nacional", disse.



De resto, o presidente da FPF fez um balanço positivo da utilização do vídeoárbitro na atual temporada, lembrando que "16 decisões foram revertidas no bom sentido" em resultado do recurso à tecnologia, embora admitindo que esteja em curso "um processo normal de consolidação" do sistema.



O processo do vídeoárbitro encontra-se na atual temporada em fase de testes, estando prevista para março de 2018 uma decisão definitiva por parte do International Board (IFAB), organismo internacional que rege as leis do futebol.