FPF e Santa Casa recolheram 12.209 euros no Campeonato de Portugal

Em comunicado, o organismo que rege a modalidade informa que os dois dias de solidariedade permitiram angariar os 12.209 euros, que vão agora ser entregues a três associações que trabalham no apoio a pessoas em situação de sem-abrigo.O valor foi gerado através da iniciativa do "Estádio solidário", que ofereceu um euro por cada espetador presente nos 36 jogos da última jornada do Campeonato de Portugal em 2019.

"Face à boa resposta de associações de futebol, clubes, treinadores, jogadores e adeptos -- e em virtude de o mau tempo ter impedido muitos de contribuir --, FPF e Santa Casa da Misericórdia decidiram repetir a iniciativa na primeira jornada de 2020 do Campeonato de Portugal", acrescenta a nota, revelando ainda: Assim, para ajudar, basta estar presente num dos jogos da jornada 16, agendada para os dias 3, 4 e 5 de janeiro.