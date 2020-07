FPF felicita FC Porto e apela a festejos com respeito pelas normas sanitárias

"Numa prova marcada por factos inéditos na história do futebol mundial, nomeadamente com a interrupção das competições nacionais e a disputa de várias jornadas à porta fechada, o FC Porto sagrou-se campeão numa vitória ainda mais valorizada pela intensa competição oferecida por todos os clubes da Liga NOS", afirma Fernando Gomes numa declaração publicada no sítio da FPF.

O presidente da FPF deu os parabéns a todos os jogadores, equipa técnica, `staff` e estrutura do FC Porto, salientando que "o trabalho e resposta perante as dificuldades que a todos afetaram dignificaram não apenas o futebol nacional, mas igualmente o país".

Fernando Gomes apelou ainda aos adeptos que festejem dentro do "respeito pelas indicações sanitárias".

O FC Porto assegurou hoje a conquista do seu 29.º título de campeão português de futebol, ao vencer o Sporting por 2-0, no Estádio do Dragão, no Porto, no encontro de encerramento da 32.ª jornada da I Liga 2019/20.

Danilo Pereira, aos 64 minutos, e o maliano Marega, aos 90+1, selaram o triunfo do `onze` de Sérgio Conceição, que, com duas rondas por disputar, passou a somar 79 pontos, contra 71 do Benfica, segundo classificado.