FPF promove campanha "Racismo Fora de jogo" em todas as competições

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) promoveu uma campanha intitulada 'Racismo Fora de Jogo' que já é visível em todas as competições organizadas pelo organismo, nas quais decorrem ações de sensibilização com a colaboração de árbitros e futebolistas.