Francisco Chaló assiste ao renascer do futebol em Viseu

Decorridas trezes jornadas do campeonato a equipa viseense vai na frente com dois pontos de vantagem sobre o Santa Clara e o FC Porto B.



Francisco Chaló revelou, em declarações ao jornalista Alexandre Afonso, que “é preciso saborear o presente”.



Quanto ao desempenho da equipa observou que ela assenta em duas premissas, “a qualidade e as características dos jogadores” e acrescentou ainda que “é a primeira vez que o Ac. Viseu está em primeiro lugar no atual formato do campeonato da II Liga”.



O treinador reconheceu o crescente envolvimento da cidade na carreira da equipa justificado pelo crescente número de espetadores nos jogos em casa.



O facto da seleção jogar o particular com a Arábia Saudita, no estádio do Fontelo, em Viseu, na próxima sexta-feira, é uma ajuda adicional para a onda de entusiasmo que se está a viver, como reconheceu o técnico.



A terminar Francisco Chaló olhou para o campeonato do lado, a I Liga, para frisar que em sua opinião a liderança do FC Porto é justa e alicerçada na vivacidade e alegria que o grupo coloca em campo.