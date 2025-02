Francisco Gonçalves renova contrato com o Nacional

"O jovem atleta madeirense Francisco Gonçalves acertou a renovação contratual com o CD Nacional. O jovem defesa central, de 20 anos, cumpriu toda a sua formação no nosso clube e encontra-se no segundo ano de seniores", assinalaram os alvinegros.



O futebolista, de 20 anos, participou em 11 partidas oficiais ao serviço dos insulares, mas ainda não se estreou em 2024/25.



Decorridas 23 jornadas, o Nacional ocupa o 13.º lugar na I Liga de futebol, com 23 pontos, e recebe no sábado o Famalicão, que é nono, com 31, a partir das 15h30, no Estádio da Madeira, no Funchal.