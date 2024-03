Francisco Neto acredita que futuro do futebol feminino será “brilhante”

“O futuro daqui a 10 anos é um futuro brilhante. Ainda agora apurámos a nossa seleção sub-17 para o Campeonato da Europa na Suécia, temos a nossa geração sub-16, a sub-15, e cada vez há gerações brilhantes que aí vêm”, assumiu Francisco Neto.



O selecionador nacional admitiu também aos jornalistas, à margem do fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que “os clubes [são] cada vez mais profissionais” e há “cada vez mais com melhores condições”, a fazerem um “trabalho fantástico”, por isso, “o normal é que a qualidade vá aumentando”.



“Agora, também sabemos que as equipas ‘top’ também vão continuar a crescer, mas nós estamos mais perto delas, queremos continuar a crescer e eu acho que o futuro da seleção nos próximos 10 anos é brilhante”, reforçou.



Francisco Neto assumiu que a Federação Portuguesa de Futebol vai “lutar para ganhar títulos” e, nesse sentido, disse acreditar, pelos indicadores que tem, que, em 10 anos, o futebol feminino português vai “lutar por títulos internacionais”.



“Não há ninguém na Europa que tenha feito aquilo que nós fizemos em 10 anos, mas sabemos muito bem aquilo que queremos, o caminho que queremos trilhar. O ser competitivo permite-nos estar perto dessas equipas e não tenho dúvidas de que vamos ser competitivos para ganhar títulos”, afirmou.



Sobre o Europeu 2025, Francisco Neto disse que Portugal está num grupo que “tem obrigatoriedade de vencer” para entrar nos ‘play-offs’” para o apuramento, defendendo que, “acima de tudo, é [preciso] manter o nível competitivo” que a seleção tem tido nos últimos anos, apesar de reconhecer que “nem tudo é perfeito”.



“Mas [é] acreditar que vamos estar nesse Campeonato da Europa e lutar para lá estar, porque queremos estar entre os melhores e sabemos que é no meio dos melhores que nos tornamos ainda mais poderosos […] e é o trabalho a fazer. Depende só de nós e aquilo que depende de nós, nós temos de ser sempre os melhores do mundo”, argumentou.



A seleção de Portugal vai defrontar Bósnia-Herzegovina, Irlanda do Norte e Malta no Grupo 3 da Liga B de qualificação para o Campeonato da Europa feminino de futebol de 2025.



Os encontros do Grupo B3 vão realizar-se em três jornadas duplas, em 03 e 09 de abril, 29 de maio e 04 de junho e 10 e 16 de julho, com a formação das ‘quinas’ a precisar de ficar num dos três primeiros lugares para seguir para os ‘play-offs’.



Para chegar à fase final, marcada para a Suíça, entre 02 e 27 de julho de 2025, Portugal necessitará de ultrapassar ainda as duas eliminatórias dos ‘play-offs’, a primeira em 23 e 29 de outubro e a segunda em 27 de novembro e 03 de dezembro.