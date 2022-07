Francisco Pereira troca Boavista pelo Estoril Praia

O centrocampista, de 20 anos, fez apenas três jogos como suplente utilizado pela equipa principal das "panteras", todos em 2021/22, depois de cinco temporadas passadas nas camadas jovens dos portuenses, às quais chegou em 2016 para representar os sub-15.Francisco Pereira ingressa na formação de sub-23 do Estoril Praia, bicampeã da Liga e Taça Revelação, que oficializou em simultâneo a aquisição do médio belgo-neerlandês Ivan Pavlic (ex-Académica), sem revelar a duração dos respetivos vínculos contratuais.​​​​​​​O Boavista confirmou a nona saída na preparação de 2022/23, depois do guarda-redes Alireza Beiranvand, dos defesas Jackson Porozo e Tiago Ilori, dos médios Javi García e Tomás Reymão e dos avançados Manuel Namora, Paul-Georges Ntep e Petar Musa.Os "axadrezados", que ficaram no 12.º lugar da edição 2021/22 da I Liga, têm a estreia oficial em 2022/23 agendada para o fim de semana de 6 e 7 de agosto, com uma deslocação ao estádio do Portimonense, em jogo da ronda inaugural do campeonato.