Francisco Silva reeleito presidente do Gil Vicente

O dirigente, de 73 anos, vai assim manter-se no cargo até 2026, depois de receber um total de 2238 votos favoráveis, num ato eleitoral que contou, ainda, com dois votos brancos.Na tomada de posse, o dirigente agradeceu a confiança dos associados para “”, considerando que o Gil Vicente “precisa de todos”.”, disse Francisco Dias da Silva.O líder do emblema barcelense apontou que, nesta fase, “era impossível deixar um vazio diretivo no clube”, lembrando os desafios de “competir na I Liga, ter equipas de sub-23 e femininas”, que implicam um “aumento dos orçamentos”.Ainda no âmbito dos projetos, Francisco Dias da Silva lembrou a construção da nova sede, de inteira responsabilidade do clube, e a expansão das infraestruturas do Estádio Cidade Barcelos, com, com apoio da câmara municipal.”, completou o presidente.Francisco Dias da Silva, um empresário de 73 anos, sucedeu, em 2017, a António Fiúsa na presidência do Gil Vicente, num cargo que já tinha ocupado em 1989/90.Nos últimos dois mandatos, o dirigente conduziu o processo que levou à reintegração do Gil Vicente na I Liga, já em 2019, em que o clube se mantém há quatro épocas consecutivas, tendo na passada temporada conseguido uma inédita qualificação para as competições europeias.