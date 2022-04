Fratura na clavícula termina a época de Jorge Fernandes

O defesa de 25 anos vai realizar mais exames esta segunda-feira para perceber o tipo de tratamento a que será sujeito, sendo certo que a época já terminou, egundo fonte oficial do clube vimaranense.Utilizado em 17 partidas oficiais ao longo da temporada 2021/22, Jorge Fernandes lesionou-se após choque com o portista Mbemba no interior da área azul e branca, aos 78 minutos, e, depois da assistência médica prestada no relvado, foi substituído por Borevkovic, ao minuto 83.O FC Porto venceu na visita ao Vitória de Guimarães por 1-0, na 29.ª jornada da I Liga de futebol, com o avançado iraniano Mehdi Taremi a marcar o único golo da partida, aos 36 minutos, de penálti.