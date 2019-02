Frederico Varandas comenta situação financeira do Sporting

RTP Comentários 22 Fev, 2019, 19:10 / atualizado em 22 Fev, 2019, 19:36 | Futebol Nacional

Frederico Varandas falou numa conferência de imprensa dos problemas financeiros e desportivos do clube. O presidente dos Leões deixou uma crítica às claques, que considera serem hoje "um negócio" e que o Sporting não está refém dos interesses de ninguém.





O presidente leonino falou do episódio da invasão à Academia de Alcochete e garante que esse acontecimento fez com que a equipa principal de futebol tivesse perdido vários internacionais e uma das grandes promessas da academia.





Sober a situação dos sócios do Sporting, Varandas explicou que são vários os que não pagam quotas há mais de cinco anos e que o objetivo durante o mandato será crescer no número de sócios pagantes. Salgado Zenha, vice-presidente dos Leões falou sobre a situação financeira e garantiu que a mesma é difícil.





"Quando tomámos posse, encontrámos o clube numa situação de tesouraria muito difícil. Nós herdámos o pagamento de metade do plantel do Sporting. A gestão feita em 2018 foi completamente irresponsável", declarou Zenha.





Apesar do momento difícil, o vice-presidente garantiu que foram criados planos para fazer do Sporting um clube sustentável no médio e longo prazo e que a saída de alguns jogadores (Nani, Montero ou Bruno César) serviu para cobrir os salários e despesas de transferências do mercado de inverno.

Plantel com massa salarial alta





Frederico Varandas falou também das contratações feitas nos últimos anos e ressalvou que vários jogadores que foram contratados para a equipa B nunca chegaram à equipa principal e que a massa salarial da equipa A era demasiado alta.





"Em 2018, o clube viu-se privado de cinco titulares e da maior promessa da sua formação. Herdámos um plantel desequilibrado, com jogadores sem minutos e com uma massa salarial alta", declarou o presidente leonino.



O líder dos Leões anunciou também que a Academia de Alcochete apresenta problemas nos relvados onde treinam as camadas mais jovens e as equipas femininas e que está a ser estudada uma expansão.



"Nós, mesmo com esta situação financeira, estamos a mudar a Academia e a expandir a Academia. Vamos construir mais quatro ou cinco campos, já iniciámos o processo de licenciamento".

O rumo do Sporting





Continuando as críticas à anterior direção, Frederico Varandas expressou que os resultados não se conseguem à custa de populismo e demagogia e deixou um recado. "Também não se vence a bater com a mão no peito no dia de jogo quando se trabalha mal durante a semana".





Garantindo que as camisolas não ganham jogos, o presidente do Sporting declarou que os resultados só podem advir de trabalho sério e de qualidade e deu o exemplo da estabilidade dos rivais, e do tempo que demoraram a alcançá-la.





"Estamos seguros deste rumo. Sabemos o que é preciso para tornar o Sporting num crónico candidato a ser campeão e não vamos vacilar. Não foi por ter vencido a Taça da Liga que alterámos um milímetro da estratégia. Mas também não alterámos na primeira derrota".