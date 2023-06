Fundo V Sports deixa cargos na administração da SAD do Vitória

Eleitos na assembleia geral da SAD de 23 de maio, os proprietários do fundo, Nassef Sawiris e Wesley Edens, deixaram os lugares que até agora cabiam ao V Sports para se "cumprirem todas as determinações da UEFA", numa época em que os dois clubes com participações do fundo disputam a mesma competição europeia, existindo a possibilidade de se defrontarem.

"A V Sports deixou de ter qualquer representante na administração da SAD, de forma a cumprir com todas as determinações da UEFA e assegurar a independência de ambas as sociedades desportivas: Vitória Sport Clube -- Futebol SAD e Aston Villa FC", lê-se no comunicado conjunto dos vimaranenses, do Aston Villa e do fundo.

O conselho de administração da SAD era até agora composto pelos dois proprietários do fundo V Sports e por três dos dirigentes do clube de Guimarães: o presidente António Miguel Cardoso e os vice-presidentes Nuno Leite e José Eduardo Viamonte.

Depois de adquirir 46% da SAD por 5,5 milhões de euros, numa operação aprovada pelos sócios do clube minhoto em 03 de março, numa assembleia geral extraordinária, o fundo de Nassef Sawiris e de Wesley Edens reduziu essa participação para 29%, devolvendo 17% das ações ao Vitória de Guimarães, clube que passa a deter 67,84% do capital social, refere ainda a nota.

Detentor de uma fortuna avaliada em 6,2 mil milhões de euros, que lhe vale o 367.º lugar no ranking das pessoas mais ricas do mundo, segundo dados de hoje da revista Forbes, o egípcio Nassef Sawiris detém ainda quase 6% das ações da Adidas e 5% da Madison Square Garden Sports, proprietária das equipas New York Knicks, de basquetebol (NBA), e New York Rangers, de hóquei no gelo (NHL).

Já o norte-americano Wesley Edens detém uma fortuna avaliada em 3,4 mil milhões de euros, segundo a mesma publicação norte-americana, e ocupa a posição 866 na hierarquia das pessoas mais ricas no mundo, sendo coproprietário da equipa de basquetebol Milwaukee Bucks (NBA) desde 2014.