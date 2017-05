O Clube Operário Desportivo, dos Açores, falhou a tentativa de subir aos campeonatos profissionais, de futebol.



A equipa açoriana fez uma primeira fase do Campeonato de Portugal em crescendo.



Na fase final não conseguiu acompanhar algumas das outras equipas e esfumou-se a hipótese de subida.



Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o treinador André Branquinho assumiu as culpas do insucesso e explicou o que falhou: “Não fomos competentes, eu assumo a total responsabilidade, em alguns jogos estávamos a ganhar e não conseguimos segurar essa vantagem”.



A falta de confiança do coletivo foi evidente e o técnico recusou admitir que a equipa sentiu a pressão nos jogos decisivos.



Sem nunca se desculpar André Branquinho acabou por reconhecer que a falta de recursos foi evidente: “Só à oitava jornada tivemos o plantel todo disponível. O grupo era exíguo em termos de opções, devido à contingência financeira. No mercado de Inverno ainda tentámos melhorar duas ou três posições, nomeadamente na posição de extremo mas nunca conseguimos”, lamentou a finalizar.



André Branquinho, treinador da equipa principal de futebol do Operário, clube representativa da ilha de S. Miguel, nos Açores, uma formação que espalhou o “perfume” do seu futebol pelos campos do país.