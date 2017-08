O Atlético dos Arcos está a viver um tempo novo. O clube com cinco anos de existência estreia-se nas competições nacionais de futebol ao participar na época 2017/18 no Campeonato de Portugal.



Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o presidente José Marinho começou por contar como está o clube a viver esta nova experiência: “Estamos conscientes do trabalho a realizar com um orçamento mais baixo em relação aos nossos adversários diretos”.



Para o líder do jovem clube, o Atlético dos Arcos que integra a Série A do Campeonato de Portugal, arranca para a nova temporada com dois objetivos: “Tentar a permanência no Campeonato de Portugal apostando nos jogadores formados no clube e valorizando-os”.



Selar a permanência nesta competição é na perspetiva de José Marinho “uma mais-valia para o clube, aqueles que o representam e a vila de Arcos de Valdevez”.



Com cinco anos de existência o Atlético dos Arcos ainda tem poucos sócios e como revelou o seu presidente: “Vive de patrocínios de alguns empresas locais, da publicidade sonora e estática no estádio e com 30 mil euros anuais que a câmara dá de subsídio”.



E assim vive o Atletiquinho, como lhe chamam carinhosamente os adeptos, uma instituição que representa a vila minhota de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.