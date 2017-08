O Sporting Clube de Espinho está de volta aos campeonatos nacionais de futebol.



Desde 2012/13 que tal não acontecia, época em que participou no campeonato da antiga 2ª divisão.



Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o treinador da equipa principal de futebol Rui Quinta revelou a ambição do clube, depois de uma travessia do deserto nos campeonatos distritais de Aveiro, de forma a voltar a competir numa competição nacional: “Temos vontade de ir ao encontro da história desta agremiação. Há um envolvimento grande entre a cidade e o clube para voltar a fazê-lo crescer”.



O Sp. Espinho integra a Série B do Campeonato de Portugal. Sobre os objetivos da equipa o técnico revelou: “Vai ser uma equipa competitiva, ambiciosa e capaz de enfrentar qualquer adversário em qualquer campo na procura da vitória”.



A propósito da constituição do plantel Rui Quinta contou: “Procurámos reforçar uma equipa já de si ganhadora, com jogadores de qualidade que tenham ambição e queiram crescer”.



Será que a cidade voltará a estar com a equipa como na década de 70 do século passado? O treinador foi claro na resposta: “Há uma comunhão perfeita entre a cidade e o clube”.