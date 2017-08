O Clube Recreativo Ferreira de Aves dá os primeiros passos no Campeonato de Portugal.



A equipa integra a série C do Campeonato de Portugal e, nesta edição de Futebol de Lés a Lés, o presidente Rogério Arrais revelou que os apoios que o clube tem para enfrentar uma competição tão exigente passam pela “câmara, junta de freguesia e algumas empresas francesas propriedade de pessoas da região que estão radicadas em França”.



Na opinião do dirigente neste arranque de temporada as expetativas “são boas num campeonato que é novo para nós e ao qual nos estamos a adaptar”.



A nível desportivo o grau de exigência aumentou e o clube procura preparar-se o melhor possível para este “choque competitivo” que está a sofrer mas, como disse Rogério Arrais, “as coisas estão a correr bem”.



Sobre a forma como foi constituída a equipa o líder do clube revelou: “É sempre difícil constituir um bom coletivo devido às exigências financeiras mas mantivemos o núcleo duro da última época e acrescentamos mais nove ou dez jogadores”.