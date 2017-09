O Canelas 2010 é um clube carismático representante da cidade de Vila Nova de Gaia.



Joga a série B do Campeonato de Portugal e aguarda-se com expetativa a prestação desta equipa como conta nesta edição de Futebol de Lés a Lés, o treinador Manuel Matias.



O Clube Futebol Canelas 2010 entrou na época futebolística de 2017/18 com responsabilidades acrescidas.



O treinador Manuel Matias sabe que a exigência é máxima numa série onde pontificam equipas com história no futebol português como o Espinho, Felgueiras, Salgueiros, Sanjoanense e Trofense.



O plantel com uma média de idade de 27 anos é maioritariamente português isso pode significar maior coesão do grupo como revelou o técnico.



O objetivo do clube é assegurar a manutenção no campeonato.



Manuel Matias, 53 anos, a experiência de um técnico que já treinou em Portugal e no Irão, ao serviço do Canelas2010, um clube representante da cidade de Vila Nova de Gaia, localidade com vista privilegiada para o Douro.