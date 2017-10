O Grupo Desportivo União Torcatense está a realizar um início de Campeonato de Portugal regular.



A equipa de futebol da freguesia de São Torcato, Guimarães, está a protagonizar um início de competição regular na Série A do Campeonato de Portugal.



Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o presidente do clube, Carlos Fernandes, admite que “não se pode esperar mais da equipa que está a jogar nos limites”.



Com a experiência acumulada da época passada o clube, segundo o seu líder, está mais precavido para os perigos da competição”.



A proximidade a Guimarães traz vantagens ao clube, nomeadamente, ao nível do recrutamento de jogadores, “devido à proximidade de várias escolas de futebol que alargam o leque de escolhas”, frisou Carlos Fernandes.



Apesar do clube necessitar de melhorar as condições para desenvolver o trabalho nas camadas jovens, o presidente reconhece que está a melhorar como o demonstra o título distrital de juniores conquistado a época passada.



São Torcato é uma freguesia do concelho de Guimarães, com cerca de três mil habitantes e “o clube vive com o apoio da câmara, dos 220 sócios pagantes e de algumas indústrias do Vale do Ave”, como disse a concluir Carlos Fernandes.