Futebol de Lés a Lés

A União Desportiva Vilafranquense está a protagonizar uma primeira parte de época forte na Série D do Campeonato de Portugal.



O Vilafranquense faz parte de uma mão cheia de equipas que travam luta acesa no topo da série D do campeonato.



O treinador Filipe Coelho acredita que “será um campeonato muito renhido e que no final estarão na frente as equipas mais regulares”.



Sobre os planos a traçar para a época o técnico reconheceu que “não vale a pena pensar além do jogo a jogo”.



A propósito da pressão que a equipa pode sentir devido ao equilíbrio existente o líder do grupo desvaloriza-a e acrescentou: “Não há pressão, apenas ambição e crer. Quem anda no futebol tem de estar preparado para ganhar semana a semana”.



Filipe Coelho desvaloriza os investimentos que as equipas fazem no início de época ao afirmar: “Não são os orçamentos que definem a posição as equipas”.



Antecipando aquilo que poderá ser a temporada em curso para o Vilafranquense o treinador mostrou-se categórico: “Vamos disputar todos os jogos para ganhar e fazer um bom campeonato”.