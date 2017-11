O Clube de Futebol “Os Armacenenses” está a realizar um Campeonato de Portugal regular na Série E. O treinador Ivo Soares revelou nesta edição de Futebol de Lés a Lés que o nível atual constitui o patamar que se exige à equipa.



O técnico explicou: “Com os meios que temos não podemos ambicionar muito mais. Queremos fugir aos lugares de descida o mais rapidamente possível”.



Perante adversários com o Farense, Casa Pia, Olhanense e Oriental o treinador admitiu: “Só podemos contrariar esse poderio com o nosso coletivo e uma elevada organização em todos os momentos do jogo”.



Contudo Ivo Soares não excluiu um dado extra: “A ambição e vontade dos jogadores para se mostrarem e darem o salto para outros patamares mais exigentes”.



Sobre a forma de jogar da equipa foi direto: “Somos sempre fiéis aos nossos princípios, conhecendo as nossas lacunas, sendo humildes e nunca desprezando o valor dos adversários”.



Os habitantes de Armação de Pera estão com a equipa e o treinador sabe que o futuro se fará com uma aposta firma nas camadas jovens e para isso estão a ser criadas as bases para o clube seguir o seu caminho.