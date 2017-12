O Recreio Desportivo de Águeda está a realizar uma campanha meritória na Série C do Campeonato de Portugal.



Pé ante pé a equipa de futebol principal do Águeda cimenta uma posição dianteira no Campeonato de Portugal.



O treinador José Rachão revelou, nesta edição de Futebol de Lés a Lés, a ideia da equipa: “Traçámos o plano A e o plano B. Primeiro procuramos atingir a barreira de segurança da manutenção o mais rapidamente possível o que pensamos alcançar até ao final da primeira volta. Depois vamos refletir, ver como está o campeonato, avaliar os nossos meios para tentar outros objetivos”.



O técnico está consciente que a equipa do Águeda nos últimos 10 anos passou oito nos distritais e a adaptação à competição nacional requer tempo.



José Rachão já conhece o potencial dos seus adversários nesta série C mas o campeonato é complicado e por isso prefere pensar no dia-a-dia e “jogar com os pés bem assentes no chão”.



Questionado sobre se tem sido conversa de balneário a possibilidade do Águeda poder chegar ao primeiro lugar este domingo, dado que 1º (U. Leiria) e 3º (Benf. CB) jogam entre si, o treinador respondeu com pragmatismo: “Hoje os atletas têm de estar sempre preparados para ganhar, não faz sentido haver outro discurso no balneário. Sabemos o que queremos”.



Em Águeda já se ouvem cantar os galos do Botaréu.