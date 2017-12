O Juventude de Pedras Salgadas está a protagonizar um excelente primeiro terço de prova na Série A do Campeonato de Portugal.



Para a maioria dos observadores o Pedras Salgadas está a surpreender pela positiva no Campeonato de Portugal.

Mas o treinador Ricardo Silva, como revela nesta edição de Futebol de Lés a Lés, não está surpreendido: “Não. Temos um plantel mesclado de juventude e experiência, com muita ambição e isso faz com que a equipa apresente um futebol consistente”.



Nesta altura ao olhar para a classificação dá a sensação que todos lutam contra o Vizela e o Vizela luta contra todos… o técnico do “Pedras” concorda: “Sim. O Vizela tem um plantel fortíssimo, com jogadores profissionais e uma estrutura bem montada. Com todo o mérito estão a conseguir destacar-se”.



O Pedras Salgadas é uma equipa quase 100 por cento portuguesa… por opção ou por dificuldades económicas e de recrutamento? Ricardo Silva responde: “A nossa base preferencial é ter jogadores transmontanos apetecíveis. Os portugueses têm valor e um conhecimento mais profundo da competição".



Com uma média de idades de 24 anos a equipa é assim definida pelo seu líder: “Temos uma equipa mesclada de juventude e experiência. Mais experiência na defesa, mais irreverência no ataque, uma simbiose perfeita”.